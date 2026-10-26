W Kijowie ostrzał pociskami balistycznymi spowodował uszkodzenia dwóch placówek medycznych; jest jedna ofiara śmiertelna

W wyniku nocnego nalotu na stolicę w rejonie Dniepru zniszczone zostały dwie placówki służby zdrowia. Fala uderzeniowa wybiła okna na oddziale intensywnej terapii jednego ze szpitali, a także w dwóch oddziałach innej placówki medycznej. Jak dotąd wiadomo o jednej ofierze śmiertelnej i pięciu rannych, którzy zostali hospitalizowani.

Ponadto w rejonie Dniepru odnotowano trafienie w budynek znajdujący się na terenie zabudowy niemieszkalnej. W pobliżu znajdującego się niedaleko supermarketu, według wstępnych danych, zginęła jedna osoba. W dzielnicy Desniańskiej doszło do uderzenia w pobliżu budynku mieszkalnego. Wstępnie szacuje się, że w budynku mogą znajdować się uwięzieni ludzie.

Źródło: burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.

Wieczorem 26 października w Kijowie rozległo się pięć wybuchów w związku z rosyjskim atakiem rakietami balistycznymi. Wybuchy słyszano na lewym brzegu stolicy, w szczególności w dzielnicach Darnyca i Lewobrzeg. Według doniesień, przed tym zdarzeniem nie uruchomiono alarmu powietrznego.

W poniedziałek wieczorem, 26 października, w wyniku wrogiego ataku w dzielnicy Desnyanska w Kijowie odnotowano trafienie w pobliżu stacji metra; na miejscu zdarzenia płonie samochód. Ponadto ostrzał dotknął ekipę pogotowia ratunkowego, która zmierzała na wezwanie do poszkodowanych.

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