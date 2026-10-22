Відео: Зеленський попередив про загрозу нового наступу РФ у разі втрати Слов’янська та Краматорська

За словами Зеленського, росіяни прагнуть захопити схід України, зокрема Слов'янськ і Краматорськ. Звідти шлях веде в Дніпропетровську область — до Павлограда і Дніпра.

Він додав, що це промисловий і машинобудівний центр країни, від якого залежить її економіка. Також нагадав, що саме тут вибудувана добре укріплена оборона.

«Якщо ми віддамо їм ці наші міста, ризик величезний. Якщо він захоче йти далі, то зможе захопити величезну кількість наших міст. Ризик реальний. Ніхто нічого не гарантує», — сказав президент.

Зеленський зазначив, що про гарантії безпеки зараз говорять усі, а Україна відкрита до таких розмов. Водночас росіяни хочуть, щоб Україна відійшла ще далі.

«Якщо ми відійдемо, де гарантії безпеки? Не кажучи вже про те, що це несправедливо», — запитав він.

Херсон розділяє Дніпро. За його словами, українці живуть на одному березі, ворог — на іншому, тому росіяни обстрілюють місто.

Зеленський оцінив, що росіяни контролюють приблизно 18–19% території України. Він також зауважив, що в Росії показують своїм людям інші карти.

«Він хоче захопити місто Запоріжжя, але не може цього зробити. Це одна з його цілей. Запоріжжя та Миколаїв також є цілями, хоча він про це прямо не говорить», — сказав Зеленський.

<br />

Зеленський нагадав, що президент США Дональд Трамп закликає шукати компроміс. За його словами, найбільший компроміс Україна вже робить.

«Найбільший компроміс, на який ми вже йдемо, — це припинення вогню. Давайте просто зупинимо цю війну», — сказав він.

«Я багато разів намагався сказати президенту США: просто зрозумійте нас. Це величезний компроміс — просто утримувати лінії там, де ми зараз», — додав Зеленський у подкасті The Diary Of A CEO.

Нагадаємо, Зеленський відверто розповів про ціну війни та помилки Росії.

Також Зеленський повідомив про двох загиблих і 34 поранених через російські удари по Україні.