Україна просить Швецію допомогти з ракетами для Patriot та IRIS-T

Міністр оборони України Євгеній Хмара провів розмову з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Сторони обговорили наслідки нічної атаки Росії та потреби України в посиленні протиповітряної оборони. Зокрема, йшлося про ракети для систем Patriot та IRIS-T, шведські переносні зенітні ракетні комплекси й підготовку українських екіпажів для літаків Gripen.

Міністр оборони України Євгеній Хмара під час розмови зі шведським колегою Полом Йонсоном розповів про наслідки нічного російського удару та наголосив на потребі швидше посилити захист українського неба. Одним із головних питань стали ракети-перехоплювачі для американських систем протиповітряної оборони Patriot. За словами Хмари, Україні потрібно якомога швидше посилити захист від балістичних ракет.

«Зараз важливо максимально оперативно посилити протидію балістичним загрозам. Йдеться, зокрема, про перехоплювачі до Patriot. Україна готова працювати з партнерами над різними механізмами постачання. Для нас важлива кожна поставка перехоплювачів і кожна можливість захистити людей, цивільну та критичну інфраструктуру», — наголосив міністр.

У Міноборони пояснили, що Україна вже має законтрактовані обсяги ракет для Patriot. Водночас українська сторона просить партнерів передати частину перехоплювачів із власних запасів. Натомість Україна готова отримати призначені для неї ракети пізніше, відповідно до майбутніх поставок. Такий підхід має допомогти швидше отримати необхідні боєприпаси й посилити протиповітряну оборону на тлі російських атак.

Окремо міністри обговорили прискорення постачання ракет для систем ППО IRIS-T. Також ішлося про потребу України у шведських переносних зенітних ракетних комплексах і боєприпасах до них. У Міністерстві оборони наголосили, що подальші поставки такого озброєння залишаються важливими для захисту країни. Ще однією темою стали шведські винищувачі Gripen. За словами представників українського оборонного відомства, підготовка екіпажів триває за планом. «Ще один напрям — літаки Gripen. Україна та Швеція рухаються за планом підготовки екіпажів», — повідомили в Міноборони.

Євгеній Хмара підкреслив, що передача цих літаків разом з озброєнням може суттєво посилити українську авіацію. Зокрема, це допоможе Україні ефективніше протидіяти російським носіям керованих авіаційних бомб, які становлять загрозу для прифронтових міст. Наприкінці розмови міністр подякував Швеції за послідовну підтримку України. Сторони обговорили потреби в озброєнні, які мають допомогти захищати українські міста, людей та критичну інфраструктуру від російських атак. Про це повідомило Міністерство оборони України у Facebook.

Міністр оборони України Євгеній Хмара зустрівся з військовослужбовцями бойових підрозділів, щоб обговорити потреби фронту, ефективність управління та способи зменшення втрат серед українських захисників.

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