Украина просит Швецию оказать помощь с ракетами для систем Patriot и IRIS-T

Министр обороны Украины Евгений Хмара провел беседу с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Стороны обсудили последствия ночной атаки России и потребности Украины в укреплении противовоздушной обороны. В частности, речь шла о ракетах для систем Patriot и IRIS-T, шведских переносных зенитных ракетных комплексах и подготовке украинских экипажей для самолетов Gripen.

Министр обороны Украины Евгений Хмара во время беседы со шведским коллегой Полом Йонсоном рассказал о последствиях ночного российского удара и подчеркнул необходимость скорейшего усиления защиты украинского неба. Одним из главных вопросов стали ракеты-перехватчики для американских систем противовоздушной обороны Patriot. По словам Хмары, Украине необходимо как можно быстрее усилить защиту от баллистических ракет.

«Сейчас важно максимально оперативно усилить противодействие баллистическим угрозам. Речь идет, в частности, о перехватчиках для Patriot. Украина готова работать с партнерами над различными механизмами поставок. Для нас важна каждая поставка перехватчиков и каждая возможность защитить людей, гражданскую и критическую инфраструктуру», — подчеркнул министр.

В Минобороны пояснили, что у Украины уже есть законтрактованные объемы ракет для Patriot. В то же время украинская сторона просит партнеров передать часть перехватчиков из собственных запасов. Взамен Украина готова получить предназначенные для неё ракеты позже, в соответствии с будущими поставками. Такой подход должен помочь быстрее получить необходимые боеприпасы и усилить противовоздушную оборону на фоне российских атак.

Отдельно министры обсудили ускорение поставок ракет для систем ПВО IRIS-T. Также речь шла о потребности Украины в шведских переносных зенитных ракетных комплексах и боеприпасах к ним. В Министерстве обороны подчеркнули, что дальнейшие поставки такого вооружения остаются важными для защиты страны. Еще одной темой стали шведские истребители Gripen. По словам представителей украинского оборонного ведомства, подготовка экипажей идет по плану. «Еще одно направление — самолеты Gripen. Украина и Швеция движутся по плану подготовки экипажей», — сообщили в Минобороны.

Евгений Хмара подчеркнул, что передача этих самолетов вместе с вооружением может существенно усилить украинскую авиацию. В частности, это поможет Украине эффективнее противодействовать российским носителям управляемых авиационных бомб, которые представляют угрозу для прифронтовых городов. В конце беседы министр поблагодарил Швецию за последовательную поддержку Украины. Стороны обсудили потребности в вооружении, которые должны помочь защитить украинские города, людей и критически важную инфраструктуру от российских атак. Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Facebook.

Министр обороны Украины Евгений Хмара встретился с военнослужащими боевых подразделений, чтобы обсудить потребности фронта, эффективность управления и способы сокращения потерь среди украинских защитников.

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