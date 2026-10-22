Видео: Зеленский предупредил об угрозе нового наступления РФ в случае потери Славянска и Краматорска

По словам Зеленского, россияне стремятся захватить восток Украины, в частности Славянск и Краматорск. Оттуда путь лежит в Днепропетровскую область — к Павлограду и Днепру.

Он добавил, что это промышленный и машиностроительный центр страны, от которого зависит её экономика. Также напомнил, что именно здесь выстроена хорошо укреплённая оборона.

«Если мы отдадим им эти наши города, риск будет огромным. Если он захочет идти дальше, то сможет захватить огромное количество наших городов. Риск реальный. Никто ничего не гарантирует», — сказал президент.

Зеленский отметил, что о гарантиях безопасности сейчас говорят все, и Украина открыта для таких разговоров. В то же время россияне хотят, чтобы Украина отошла еще дальше.

«Если мы отступим, где гарантии безопасности? Не говоря уже о том, что это несправедливо», — спросил он.

Херсон разделяет Днепр. По его словам, украинцы живут на одном берегу, враг — на другом, поэтому россияне обстреливают город.

Зеленский оценил, что россияне контролируют примерно 18–19 % территории Украины. Он также отметил, что в России своим людям показывают другие карты.

«Он хочет захватить город Запорожье, но не может этого сделать. Это одна из его целей. Запорожье и Николаев также являются целями, хотя он об этом прямо не говорит», — сказал Зеленский.

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Зеленский напомнил, что президент США Дональд Трамп призывает искать компромисс. По его словам, самый большой компромисс Украина уже идет.

«Самый большой компромисс, на который мы уже идем, — это прекращение огня. Давайте просто остановим эту войну», — сказал он.

«Я много раз пытался сказать президенту США: просто поймите нас. Это огромный компромисс — просто удерживать линии там, где мы сейчас», — добавил Зеленский в подкасте The Diary Of A CEO.

Напомним, Зеленский откровенно рассказал о цене войны и ошибках России.

Также Зеленский сообщил о двух погибших и 34 раненых в результате российских ударов по Украине.