Россияне сбросили 281 авиабомбу и запустили более 10 тысяч дронов за сутки

За прошедшие сутки, 24 октября, на фронте произошло 193 боевых столкновения между украинскими военными и российской армией. Россияне активно применяли авиацию, управляемые авиабомбы и дроны-камикадзе, а также обстреливали украинские позиции и населенные пункты. По данным Генерального штаба ВСУ, бои продолжались на большинстве направлений, в частности на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском.

Российская армия продолжает атаковать украинские позиции на различных участках фронта. За сутки захватчики нанесли 83 авиационных удара и сбросили 281 управляемую авиабомбу. Также они задействовали 10 010 дронов-камикадзе и осуществили 3276 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов. Из них 24 обстрела были произведены из реактивных систем залпового огня.

Под российским обстрелом оказались населенные пункты Сумской и Черниговской областей. В Сумской области обстреливали, в частности, Павловку, Коренек, Сопич, Нескучное, Безсаловку, Кучеровку, Лужки, Малую Корчаковку, Тополю, Новую Сечь, Храпивщину, Ободы, Яструбщину, Барановку, Малую Слободку, Мирополье, Хотинь, Волфино, Искрисковщину, Фотовиж, Потаповку, Горки, Старую Гуту, Уланово, Киндратовку и Запсилье.

В Черниговской области под ударами оказались Михальчина-Слобода, Буда-Воробьевская, Хриновка и Клюсы. Авиация РФ также атаковала районы населенных пунктов Свеса, Палиевка и Писаревка. В то же время украинские ракетные войска и артиллерия нанесли удары по скоплениям российских военных и техники. Также Силы обороны поразили пункт управления беспилотниками и командно-наблюдательный пункт российской армии.

Где продолжались бои

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях российские войска нанесли два авиаудара и сбросили шесть управляемых авиабомб. Также они 51 раз обстреляли украинские позиции и населенные пункты.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили восемь атак. Россияне пытались продвинуться в сторону Терновой, Охримовки и Бочкового.

На Купянском направлении захватчики четыре раза пытались укрепить свои позиции. В частности, они атаковали в сторону Радьковки.

На Лиманском направлении украинские защитники отразили шесть штурмов. Российские войска действовали вблизи Заречного и пытались продвинуться в сторону Ставков, Дибровы и Новоселовки.

На Славянском направлении россияне четыре раза атаковали в районе Кривой Луки. В то же время на Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении произошло 13 атак. Российские военные пытались продвинуться в районе Константиновки.

Одним из направлений, где россияне продолжали активно атаковать, было Покровское. Там украинские военные отразили 16 атак. Враг пытался продвинуться вблизи Софиевки, Вольного, Нового Донбасса, Васильевки и Молодецкого, а также в сторону Доброполья, Краснополья и Сергеевки.

На Александровском направлении российская армия один раз атаковала в сторону Запорожского.

На Гуляйпольском направлении россияне 13 раз пытались продвинуться. Атаки происходили вблизи Доброполья и Белогорья, а также в сторону Верхней Терсы, Копанов, Гуляйпольского и Егоровки.

На Ореховском направлении зафиксирована одна попытка атаки в сторону Новояковлевки. На Приднепровском направлении российские войска наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не произошло. По данным Генштаба, признаков формирования российских наступательных группировок там не обнаружено. Украинские военные продолжают сдерживать российские атаки на различных участках фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 8:00 25 октября.

В ночь на 25 октября российские войска атаковали Украину 153 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 119 из них, в частности дроны типа Shahed и беспилотники других типов. При этом попадания зафиксировали в 15 местах, а падение сбитых беспилотников и их обломков — ещё в девяти.

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