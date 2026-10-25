В Виннице завершили спасательные работы после российского удара по жилому дому

В Виннице подразделения ГСЧС завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов в жилом доме, пострадавшем в результате утренней атаки российских войск.

По итогам работы спасателей, под завалами погибших и раненых не обнаружено. Число пострадавших в результате обстрела возросло до семи человек, двое из которых доставлены в больницу. На месте происшествия психологи ГСЧС оказали помощь 17 местным жителям. К ликвидации последствий вражеского удара были привлечены 63 спасателя и 14 единиц специальной техники.

Источник: ГСЧС.

Утром 25 октября российский беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом в Виннице. Удар разрушил часть здания: четыре квартиры полностью уничтожены, также повреждены припаркованные рядом автомобили. Известно о шести пострадавших.

В результате атаки России 25 октября в Виннице повреждены жилые дома в двух микрорайонах — Замости и Малых Хуторах. В многоэтажку на Замости попал прямой удар, а на Малых Хуторах дрон полностью разрушил двухэтажный гараж. Погибших нет, двое человек находятся в больнице.

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