W Winnicy zakończono akcję ratunkową po rosyjskim ataku na budynek mieszkalny

W Winnicy oddziały Państwowej Służby Ratowniczej zakończyły akcję ratowniczą i rozbiórkę gruzów w budynku mieszkalnym, który uległ zniszczeniu w wyniku porannego ataku wojsk rosyjskich.

Według ostatecznych danych ratowników pod gruzami nie znaleziono ofiar śmiertelnych ani rannych. Liczba osób poszkodowanych w wyniku ostrzału wzrosła do siedmiu, z czego dwie trafiły do szpitala. Na miejscu zdarzenia psychologowie Państwowej Służby Ratowniczej udzielili pomocy 17 lokalnym mieszkańcom. Do likwidacji skutków wrogiego ataku zaangażowano 63 ratowników oraz 14 jednostek sprzętu specjalistycznego.

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza.

Rano 25 października rosyjski dron uderzył w pięciopiętrowy budynek mieszkalny w Winnicy. Uderzenie zniszczyło część budynku: cztery mieszkania zostały całkowicie zniszczone, a zaparkowane w pobliżu samochody uległy uszkodzeniu. Wiadomo było o sześciu poszkodowanych.

W wyniku ataku Rosji 25 października w Winnicy uszkodzono budynki mieszkalne w dwóch dzielnicach — Zamostiu i Malych Chutorach. W wieżowcu na Zamostiu doszło do bezpośredniego trafienia, natomiast w Małych Chutorach dron całkowicie zniszczył dwupiętrowy garaż. Nie ma ofiar śmiertelnych, dwie osoby przebywają w szpitalu.

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