W obwodzie woroneżskim dron uszkodził pociąg pasażerski, w związku z czym wstrzymano ruch kolejowy

W wyniku zmasowanego ataku dronów na obwód woroneżski w Rosji w nocy z 25 na 26 października uszkodzono wagon pociągu pasażerskiego na stacji Somowo. Pociąg jechał z Anapy do Moskwy, a ruch kolejowy został wstrzymany. Doniesiono również o pożarach w zakładach przemysłowych regionu.

Jak podano, na odcinku Tresvjatsk – Somowo – Otrożka – Woroneż ruch pociągów został wstrzymany.

„Należy spodziewać się opóźnień pociągów pasażerskich jadących na południe oraz pociągów podmiejskich” – poinformowały Koleje Rosyjskie (RŻD).

Ponadto, jak informuje gubernator Aleksander Gusiew, pożary wybuchły w kilku zakładach przemysłowych oraz w centrum biznesowym w centralnej części miasta Woroneża.

Przypomnijmy, że w Woroneżu po ataku dronów wybuchły liczne pożary.

Wcześniej w Rosji rakietowy atak dotknął fabrykę produkującą baterie do rakiet i dronów.

W nocy z 24 na 25 października drony zaatakowały fabrykę „Avisma” w mieście Berezniki w obwodzie permskim w Rosji.

24 października oraz w nocy z 24 na 25 października ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na kilka celów wojskowych armii rosyjskiej.

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