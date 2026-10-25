У Росії під ракетний удар потрапив завод, що виробляє батареї для ракет і дронів

У неділю, 25 жовтня, у місті Єлець Липецької області Росії атакували промисловий об’єкт. За даними російських моніторингових каналів, під ракетний удар міг потрапити завод «Енергія», який виробляє батареї та джерела живлення для військової техніки. Російська влада підтвердила атаку на промислову зону, але не назвала об’єкт, який став ціллю.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив, що 25 жовтня промислова зона Єльця зазнала атаки. За його словами, на місці події вже працюють оперативні служби. «Оперативні служби вже працюють на місці події», — написав Артамонов у соцмережах.

Водночас російські моніторингові канали повідомили, що удару могли завдати крилатими ракетами по заводу «Енергія». Офіційного підтвердження того, що саме це підприємство стало ціллю, наразі немає. Також не повідомлялося про масштаби пошкоджень і можливих постраждалих.

Що відомо про завод «Енергія»

За даними Telegram-каналу Astra, «Енергія» — одне з найбільших російських науково-виробничих підприємств, яке спеціалізується на хімічних джерелах струму. Простими словами, завод виготовляє батареї та інші елементи живлення для різних видів техніки. Його продукцію використовують у кількох галузях, зокрема в оборонній промисловості, цивільній авіації, морському транспорті та енергетиці. Серед виробів підприємства — акумулятори для безпілотників, елементи живлення для ракетних комплексів протиповітряної оборони, а також батареї для авіації та флоту.

Через зв’язки з російським військово-промисловим комплексом завод перебуває під санкціями США, Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Японії, Австралії та України.

Завод уже атакували раніше

Підприємство «Енергія» вже ставало ціллю атак. У травні 2025 року після удару на одному з його виробничих цехів виникла пожежа. Також повідомлялося про атаку на завод у січні 2026 року. Наскільки пошкоджено підприємство внаслідок удару 25 жовтня, наразі невідомо. Інформації про можливу зупинку виробництва чи вплив атаки на роботу заводу також немає. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

У ніч проти 25 жовтня безпілотники атакували завод «Авісма» в місті Березники Пермського краю Росії. Підприємство входить до корпорації «ВСМПО-Авісма» — одного з найбільших виробників титану у світі. Російська влада заявила про незначні пошкодження промислового об’єкта, але стверджує, що він продовжує працювати.

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