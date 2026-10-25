В России под ракетный удар попал завод, производящий батареи для ракет и дронов

В воскресенье, 25 октября, в городе Елец Липецкой области России был атакован промышленный объект. По данным российских мониторинговых каналов, под ракетный удар мог попасть завод «Энергия», производящий батареи и источники питания для военной техники. Российские власти подтвердили атаку на промышленную зону, но не назвали объект, ставший целью.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что 25 октября промышленная зона Ельца подверглась атаке. По его словам, на месте происшествия уже работают оперативные службы. «Оперативные службы уже работают на месте происшествия», — написал Артамонов в соцсетях.

В то же время российские мониторинговые каналы сообщили, что удар мог быть нанесен крылатыми ракетами по заводу «Энергия». Официального подтверждения того, что именно это предприятие стало целью, пока нет. Также не сообщалось о масштабах повреждений и возможных пострадавших.

Что известно о заводе «Энергия»

По данным Telegram-канала Astra, «Энергия» — одно из крупнейших российских научно-производственных предприятий, специализирующееся на химических источниках тока. Проще говоря, завод производит батареи и другие элементы питания для различных видов техники. Его продукцию используют в нескольких отраслях, в частности в оборонной промышленности, гражданской авиации, морском транспорте и энергетике. Среди продукции предприятия — аккумуляторы для беспилотников, элементы питания для ракетных комплексов противовоздушной обороны, а также батареи для авиации и флота.

Из-за связей с российским военно-промышленным комплексом завод находится под санкциями США, Европейского Союза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии, Австралии и Украины.

Завод уже подвергался атакам ранее

Предприятие «Энергия» уже становилось мишенью атак. В мае 2025 года после удара на одном из его производственных цехов возник пожар. Также сообщалось об атаке на завод в январе 2026 года. Насколько повреждено предприятие в результате удара 25 октября, пока неизвестно. Информации о возможной остановке производства или влиянии атаки на работу завода также нет. Об этом сообщает «Радио Свобода».

В ночь на 25 октября беспилотники атаковали завод «Ависма» в городе Березники Пермского края России. Предприятие входит в корпорацию «ВСМПО-Ависма» — одного из крупнейших производителей титана в мире. Российские власти заявили о незначительных повреждениях промышленного объекта, но утверждают, что он продолжает работать.

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