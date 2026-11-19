Волонтеры вывезли из Краматорска в Харьков около 600 голубей вместе с 70-летним мужчиной, который за ними ухаживал. Владимир почти два месяца искал возможность эвакуировать птиц, ведь не хотел оставлять их под обстрелами. Теперь голуби находятся в безопасном месте, а мужчина после их спасения также уехал из прифронтового города.

Из Краматорска в Донецкой области волонтеры эвакуировали около 600 голубей и их смотрителя. За птицами ухаживал 70-летний Владимир, который долгое время не решался покинуть город, поскольку не хотел бросать своих пернатых подопечных на произвол судьбы.

По словам мужчины, он искал возможность вывезти голубей почти два месяца. Из-за постоянных обстрелов оставаться в городе становилось всё опаснее. Однако Владимир не мог уехать, пока не нашел способ спасти всех птиц. «В городе было невозможно находиться, но я не мог уехать, не спас их. Около двух месяцев искал возможность эвакуации», — рассказал он.

Обстрелы сказывались и на состоянии голубей. Когда рядом раздавались взрывы, птицы сильно нервничали и отказывались от еды. Владимир рассказал, что им удалось продержаться благодаря запасам крупы. Кроме того, поблизости находился завод, где хранилось зерно, поэтому у мужчины оставалась возможность кормить своих подопечных.

Как эвакуировали сотни голубей

Чтобы вывезти такое количество птиц, волонтерам пришлось подготовить немало упаковочных коробок. Они привезли Владимиру несколько десятков коробок, в которые поместили всех голубей. После этого организовали перевозку из Краматорска в Харьков. Уже на месте волонтерам понадобилось около двух часов, чтобы пересадить птиц из коробок.

Для голубей нашли безопасное убежище. Их принял ветеран, который также занимается разведением этих птиц и имеет опыт ухода за ними. Теперь все около 600 голубей находятся под его опекой.

Смотритель тоже уехал из города

После того как птиц удалось эвакуировать, Краматорск покинул и сам Владимир. Мужчина долгое время оставался в прифронтовом городе именно из-за ответственности за голубей и не хотел уезжать, пока не был уверен, что они будут в безопасности.

Теперь и птицы, и их смотритель смогли покинуть опасный район. Эта эвакуация стала непростой операцией: волонтерам пришлось организовать перевозку сотен животных, а мужчине — ждать возможности спасти тех, за кого он отвечал. О спасении сообщила общественная организация «Спасение животных Харьков».

С начала 2026 года из Краматорской общины Донецкой области выехали около 55,6 тысячи человек, среди них более 4 тысяч детей. По состоянию на 10 ноября в общине оставались более 20 тысяч гражданских жителей, в том числе 334 ребенка.

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