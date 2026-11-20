В результате удара 20 ноября пострадали Подольско-Воскресенский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты. На отдельных переправах ввели ограничения, из-за чего транспортное сообщение между правым и левым берегами столицы затруднилось.

По словам мэра, в результате баллистического удара поврежден Подольско-Воскресенский мостовой переход. В настоящее время движение по этой переправе с правого на левый берег Днепра полностью закрыто.

Кроме того, повреждения получил Дарницкий мост. В то же время мэр не уточнил, насколько серьезны разрушения и повлияли ли они на возможность движения транспорта по этому сооружению. Также Кличко сообщил об очередном попадании в Южный мост. После атаки движение по этой переправе остается в ограниченном режиме.

В частности, проезд по Южному мосту разрешен только с левого на правый берег. При этом для частного и прочего автомобильного транспорта установлено ограничение по массе до 10 тонн, а для общественного транспорта — до 18 тонн.

На данный момент окончательные масштабы повреждений всех трех мостов остаются неизвестными. По словам Кличко, специалисты смогут провести обследование мостовых сооружений и определить степень разрушений только после отмены воздушной тревоги.

В связи с затруднениями транспортного сообщения между берегами Днепра мэр обратился к жителям Киева с просьбой без крайней необходимости не выезжать в город на частных автомобилях.

Отдельно Кличко призвал руководителей учреждений и предприятий, у которых есть такая возможность, ввести дистанционный формат работы для сотрудников.

Эти рекомендации связаны с ограничениями движения на мостах, обеспечивающих транспортное сообщение между двумя частями столицы. Уменьшение количества частных автомобилей на дорогах может помочь избежать дополнительной нагрузки на доступные переправы.

Источник: Виталий Кличко

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