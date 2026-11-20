W wyniku ataku z 20 listopada uszkodzeniu uległy most Podilsko-Woskresenski, most Darnycki oraz most Południowy. Na niektórych przeprawach wprowadzono ograniczenia, co utrudniło połączenia komunikacyjne między prawym a lewym brzegiem stolicy.

Według burmistrza w wyniku uderzenia pocisku balistycznego uszkodzony został most Podilsko-Woskresenski. Obecnie ruch na tym moście z prawego na lewy brzeg Dniepru jest całkowicie zamknięty.

Ponadto uszkodzony został most Darnycki. Burmistrz nie sprecyzował jednak, jak poważne są zniszczenia i czy wpłynęły one na możliwość ruchu transportu po tej konstrukcji. Kliczko poinformował również o kolejnym trafieniu w Most Południowy. Po ataku ruch na tym moście pozostaje ograniczony.

W szczególności przejazd przez Most Południowy jest dozwolony wyłącznie z lewego na prawy brzeg. Jednocześnie dla pojazdów prywatnych i innych pojazdów samochodowych wprowadzono ograniczenie masy do 10 ton, a dla transportu publicznego – do 18 ton.

Na razie ostateczny zakres uszkodzeń wszystkich trzech mostów pozostaje nieznany. Według słów Kliczki specjaliści będą mogli przeprowadzić oględziny konstrukcji mostowych i określić stopień zniszczeń dopiero po zakończeniu alarmu powietrznego.

W związku z utrudnieniami w połączeniach komunikacyjnych między brzegami Dniepru burmistrz zwrócił się do mieszkańców Kijowa z prośbą, aby bez pilnej potrzeby nie wyjeżdżali z miasta prywatnymi samochodami.

Osobno Klitschko wezwał kierowników instytucji i przedsiębiorstw, którzy mają taką możliwość, do wprowadzenia pracy zdalnej dla pracowników.

Zalecenia te wynikają z ograniczeń ruchu na mostach zapewniających połączenie komunikacyjne między dwiema częściami stolicy. Zmniejszenie liczby prywatnych samochodów na drogach może pomóc w uniknięciu dodatkowego obciążenia dostępnych przejść.

Źródło: Witalij Kliczko

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