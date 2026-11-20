11月20日的袭击导致波迪尔-沃斯克雷森斯基大桥、达尔尼茨基大桥和南部大桥受损。部分桥梁已实施通行限制，导致首都左右两岸之间的交通往来受到影响。

据市长称，波迪尔斯克-沃斯克雷森斯基大桥因弹道导弹袭击而受损。目前，该桥从第聂伯河右岸通往左岸的通行已完全关闭。

此外，达尔尼茨基桥也遭受了损毁。不过，市长并未具体说明损毁程度有多严重，以及是否影响了该桥梁的交通通行能力。 克利奇科还通报了南桥再次遭袭的情况。袭击发生后，该桥的通行仍处于限制状态。

具体而言，目前仅允许车辆从南桥左岸驶往右岸。此外，私家车及其他机动车的载重限制为10吨，公共交通工具的载重限制为18吨。

目前，这三座桥梁的最终受损程度尚不明确。据克利奇科称，只有在空袭警报解除后，专家才能对桥梁结构进行勘察并确定受损程度。

鉴于第聂伯河两岸之间的交通往来受到影响，市长呼吁基辅市民，除非有紧急需要，否则不要驾驶私家车进城。

此外，克利奇科还呼吁有条件的机构和企业负责人，为员工实施远程办公模式。

这些建议与连接首都两部分的桥梁交通限制有关。减少道路上的私家车数量，有助于避免给现有的过河通道带来额外负担。

来源：维塔利·克利奇科

需要指出的是，基辅的德拉戈马诺夫大学主楼此前曾遭俄罗斯炮击而受损。

此外，基辅波迪尔斯基区的办公楼也遭无人机袭击。

俄罗斯还袭击了基辅州新彼得罗夫茨的一栋民宅。

在基辅州，有四人因俄罗斯袭击而受伤。

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