В Воронежской области дрон повредил пассажирский поезд, движение по железной дороге было приостановлено

В результате массированной атаки беспилотников на Воронежскую область России в ночь на 26 октября был повреждён вагон пассажирского поезда на станции Сомово. Поезд следовал из Анапы в Москву, а движение по железной дороге было приостановлено. Также сообщается о пожарах на предприятиях региона.

Как отмечается, на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж движение поездов приостановлено.

«Ожидаются задержки пассажирских поездов южного направления и пригородных поездов», — сообщили в РЖД.

Кроме того, как сообщает губернатор Александр Гусев, пожары вспыхнули на нескольких промышленных предприятиях и в деловом центре в центральной части города Воронежа.

Напомним, в Воронеже после атаки дронов вспыхнули многочисленные пожары.

Ранее в России под ракетный удар попал завод, производящий батареи для ракет и дронов.

В ночь на 25 октября беспилотники атаковали завод «Ависма» в городе Березники Пермского края России.

24 октября и в ночь на 25 октября украинские военные нанесли удары по нескольким военным целям российской армии.

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