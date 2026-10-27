Россия нанесла ракетный удар по Дергачам в Харьковской области, есть пострадавшие

Днём 27 октября российские войска нанесли ракетный удар по Дергачам в Харьковской области. Зафиксировано попадание в складское здание, трое человек пострадали.

В результате атаки также повреждено оборудование автозаправочной станции и автомобиль.

«Повреждено оборудование АЗС, автомобиль... Трое человек пострадали в результате вражеской атаки на г. Дергачи», — написал Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Информация о других возможных последствиях ракетного удара уточняется.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В Черниговской области российские военные нанесли удар с помощью FPV-дронов по оптоволоконной линии, проходящей по учебному объекту в Новгород-Северской общине. Информации о последствиях атаки пока нет.

Напомним, в Хмельницкой области российская атака нанесла серьезный ущерб электрооборудованию.

В Харьковской области в результате российских ударов погибли три человека, ещё восемь получили ранения.

Также Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами.

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