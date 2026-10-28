Россия атаковала с помощью дрона склад в Сумах, есть пострадавший

Днём 28 октября российский беспилотник атаковал складское помещение в Сумах. В результате удара возник пожар; по предварительным данным, пострадал один человек.

«Сегодня вражеский беспилотник атаковал областной центр. Под ударом оказалось складское помещение. Возник пожар», — говорится в сообщении спасателей.

Из-за угрозы повторного российского удара спасатели были вынуждены временно приостановить работы на месте пожара.

Впоследствии все очаги возгорания были ликвидированы. По предварительной информации, в результате атаки пострадал один человек.

Информация о масштабах повреждений складского помещения и состоянии пострадавшего пока не уточняется.

Об этом сообщило Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Кроме того, российский беспилотник попал в Основянский район Харькова, в результате чего возник пожар. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Ранее Россия атаковала Павлоград, ранен 15-летний юноша.

Российские войска в течение суток — с утра 27 по утро 28 октября — нанесли 50 ударов по 26 населенным пунктам в 14 территориальных общинах Сумской области. В результате атак пострадали двое мужчин.

Россияне за сутки нанесли 846 ударов по Запорожской области, есть раненые.

Читай нас в