W ciągu dnia 28 października rosyjski dron zaatakował magazyn w Sumach. W wyniku uderzenia wybuchł pożar; według wstępnych informacji jedna osoba odniosła obrażenia.

„Dzisiaj wrogi dron zaatakował centrum obwodu. Uderzeniu uległ magazyn. Wybuchł pożar” – czytamy w komunikacie służb ratowniczych.

Ze względu na zagrożenie ponownym atakiem rosyjskim służby ratownicze były zmuszone do tymczasowego wstrzymania prac na miejscu pożaru.

Następnie wszystkie ogniska pożaru zostały ugaszone. Według wstępnych informacji w wyniku ataku jedna osoba odniosła obrażenia.

Informacje na temat zakresu zniszczeń w magazynie oraz stanu poszkodowanego nie zostały na razie sprecyzowane.

Poinformowało o tym Główne Zarząd Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie sumskim.

Ponadto rosyjski dron uderzył w dzielnicę Osnovjansk w Charkowie, co spowodowało pożar. Według wstępnych danych są ofiary.

Wcześniej Rosja zaatakowała Pawłograd, w wyniku czego ranny został 15-letni chłopiec.

W ciągu doby – od rana 27 do rana 28 października – rosyjskie wojska przeprowadziły 50 ataków na 26 miejscowości w 14 gminach obwodu sumskiego. W wyniku ataków rannych zostało dwóch mężczyzn.

W ciągu doby Rosjanie przeprowadzili 846 ataków na obwód zaporoski; są ranni.

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