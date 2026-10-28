Rosja zaatakowała dronem magazyn w Sumach; jest jedna osoba ranna
W ciągu dnia 28 października rosyjski dron zaatakował magazyn w Sumach. W wyniku uderzenia wybuchł pożar; według wstępnych informacji jedna osoba odniosła obrażenia.
„Dzisiaj wrogi dron zaatakował centrum obwodu. Uderzeniu uległ magazyn. Wybuchł pożar” – czytamy w komunikacie służb ratowniczych.
Ze względu na zagrożenie ponownym atakiem rosyjskim służby ratownicze były zmuszone do tymczasowego wstrzymania prac na miejscu pożaru.
Następnie wszystkie ogniska pożaru zostały ugaszone. Według wstępnych informacji w wyniku ataku jedna osoba odniosła obrażenia.
Informacje na temat zakresu zniszczeń w magazynie oraz stanu poszkodowanego nie zostały na razie sprecyzowane.
Poinformowało o tym Główne Zarząd Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie sumskim.
Ponadto rosyjski dron uderzył w dzielnicę Osnovjansk w Charkowie, co spowodowało pożar. Według wstępnych danych są ofiary.
Wcześniej Rosja zaatakowała Pawłograd, w wyniku czego ranny został 15-letni chłopiec.
W ciągu doby – od rana 27 do rana 28 października – rosyjskie wojska przeprowadziły 50 ataków na 26 miejscowości w 14 gminach obwodu sumskiego. W wyniku ataków rannych zostało dwóch mężczyzn.
W ciągu doby Rosjanie przeprowadzili 846 ataków na obwód zaporoski; są ranni.