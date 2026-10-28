Morski Port Handlowy w Murmańsku (MMTP) rozpoczął eksportową wysyłkę pierwszej partii produktów rolnych, przekierowanych z południa. Informację tę podały 28 października MMTP oraz rosyjski przedsiębiorca rolny „Demetra-Holding”.

Zmiana tras logistycznych była konsekwencją zamknięcia portów w basenie Morza Azowskiego i Morza Czarnego. Pierwsza partia o wielkości 3,4 tys. ton zboża w 47 wagonach kolejowych dotarła już do Murmańska, gdzie w celu przeładunku pszenicy w trybie pilnym przystosowano systemy, które wcześniej służyły do przeładunku nawozów mineralnych i węgla. Łącznie na statek New Born planuje się załadować około 28–29 tys. ton pszenicy, która zostanie wysłana do Maroka. We wrześniu przez północno-zachodnie porty Rosji przeszło już ponad 60% całego morskiego eksportu rosyjskiego zboża.

Źródło: The Moscow Times.

Rosyjski sektor zbożowy poszukuje alternatywnych sposobów transportu pszenicy w związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu portów nad Morzem Czarnym. Jedną z możliwych tras stał się niewielki port Ochamchire w Abchazji — gruzińskim regionie popierającym Kreml.

Putin zlecił skup zboża od rolników w związku z problemami z eksportem przez porty Rosji.

Przypomnijmy, że Rosja odrzuciła wszystkie warianty porozumienia zbożowego, które mogłoby umożliwić wznowienie eksportu produktów rolnych przez Morze Czarne. Poinformował o tym agencję Bloomberg minister polityki rolnej Ukrainy Taras Wysocki. Według niego Kijów otrzymał odpowiednie informacje od krajów, które próbowały nawiązać dialog z Moskwą.

Czytaj nas na