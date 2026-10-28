Мурманский морской торговый порт (ММТП) приступил к экспортной отгрузке первой партии агропродукции, перенаправленной с южного направления. Об этом 28 октября сообщили в ММТП и российском агротрейдере «Деметра-Холдинг».

Изменение логистических маршрутов стало следствием закрытия портов в бассейне Азовского и Чёрного морей. Первая партия объемом 3,4 тыс. тонн зерна в 47 железнодорожных вагонах уже прибыла в Мурманск, где для перевалки пшеницы в срочном порядке переоборудовали системы, ранее использовавшиеся для минеральных удобрений и угля. Всего на балкер New Born планируется погрузить около 28–29 тыс. тонн пшеницы для отправки в Марокко. В сентябре через северо-западные порты РФ уже прошло более 60% всего морского экспорта российского зерна.

Источник: The Moscow Times.

Российская зерновая отрасль ищет альтернативные способы перевозки пшеницы из-за ограничений в работе черноморских портов. Одним из возможных маршрутов стал небольшой порт Очамчире в Абхазии — грузинском регионе, поддерживаемом Кремлем.

Путин поручил закупать зерно у аграриев на фоне проблем с экспортом через порты РФ.

Напомним, Россия отвергла все варианты зернового соглашения, которое могло бы позволить возобновить вывоз сельскохозяйственной продукции через Чёрное море. Об этом Bloomberg сообщил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. По его словам, Киев получил соответствующую информацию от стран, которые пытались наладить диалог с Москвой.

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