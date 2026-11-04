Российский удар повредил ТЦ «Семья» в Одессе — торговый центр закрыли

В ночь на 4 ноября российские войска атаковали Одесскую область. Под удар попали объекты энергетики и коммерческая недвижимость, в частности торговый центр «Семья», здание которого получило серьезные повреждения. В настоящее время центр временно не работает.

Российские войска поразили объекты энергетики и коммерческой недвижимости. Одним из поврежденных объектов стал популярный торговый центр «Семья». В здании ТЦ после удара возник пожар. Спасателям удалось быстро потушить пожар. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

ТЦ «Семья» временно закрыли

Представители торгового центра уже подтвердили повреждения и сообщили о вынужденной приостановке работы. «К сожалению, этой ночью ТЦ «Семья» получил повреждения в результате вражеского удара», — говорится в сообщении заведения.

В настоящее время торговый центр не принимает посетителей. Команда планирует как можно скорее возобновить его работу, однако конкретных сроков пока не называет. Об открытии и дальнейших изменениях администрация обещает сообщить на страницах ТЦ в социальных сетях.

Российские атаки наносят ущерб торговым центрам и бизнесу

Удары по коммерческим объектам остаются одной из проблем для украинского бизнеса. В конце октября российские войска атаковали торговый центр City Mall в Запорожье. Он не работает еще с сентября этого года. Еще один торговый центр попал под удар в Харькове. Россияне атаковали его реактивным беспилотником, после чего в здании вспыхнул пожар. Тогда в результате атаки были пострадавшие.

Ночной удар по Одессе стал очередным случаем повреждения коммерческой недвижимости в результате российских атак. Для ТЦ «Семья» это означает временную остановку работы, а посетителям придется ждать сообщения о его повторном открытии. О последствиях атаки сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

4 ноября российские войска нанесли удар беспилотником по известному рынку «7-й километр» в Одессе. После попадания на территории торговой площадки возник пожар, над торговыми рядами поднимается густой черный дым.

Ранее Россия повредила энергетический объект в Одессе.

Вечером россияне атаковали торговый центр в Одессе.

В Житомире массово отключилось электричество после удара России, создаются пункты сопротивления.

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