Четверть октябрьских потерь армии РФ пришлась на зону ответственности «Азова»

В октябре российская армия потеряла более 54 тысяч военнослужащих, из которых 13 624 — в зоне ответственности группировки войск «Азов» в Донецкой области. Таким образом, на этот участок фронта пришлось примерно четверть всех потерь российских оккупационных сил за месяц.

«Общие потери ВС РФ в октябре составили более 54 тысяч военнослужащих. Четверть из них, а именно 13 624 военнослужащих, противник потерял в зоне ответственности УВ «Азов» в Донецкой области», — говорится в сообщении.

По данным военных, ежедневные потери российских войск достигают численности батальона и продолжают расти.

«Благодарим все подразделения, внесшие вклад в общий результат», — добавили в корпусе.

Об этом сообщил 1-й корпус Национальной гвардии Украины «Азов» в Telegram.

В октябре РФ потеряла рекордные 54,4 тысячи военных убитыми и тяжелоранеными — Минобороны.

За октябрь Силы обороны освободили 96,2 квадратных километра украинской территории, что на 10,4 квадратных километра превышает площадь территорий, которые удалось захватить российским оккупационным войскам за тот же период.

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Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 30 октября 2026 года, составляют около 1 586 500 военнослужащих.

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