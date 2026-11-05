На фронте произошло 184 боевых столкновения, большинство из которых — на Покровском направлении

За прошедшие сутки, с 4 по 5 ноября, на фронте произошло 184 боевых столкновения. Наиболее активно российские войска атаковали на Покровском направлении, где украинские защитники отразили 17 штурмов.

Кроме того, в течение суток оккупанты нанесли 89 авиационных ударов, сбросив 289 управляемых авиабомб. Также захватчики применили 7045 дронов-камикадзе и осуществили 2449 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили один район сосредоточения личного состава и два пункта управления беспилотниками противника.

По данным Генштаба, потери российских захватчиков за сутки составили 2380 человек. Украинские защитники также уничтожили:

один танк;

три боевые бронированные машины;

23 артиллерийские системы;

две реактивные системы залпового огня;

пять средств противовоздушной обороны;

пять наземных робототехнических комплексов;

1163 беспилотных летательных аппарата;

375 единиц автомобильной техники;

две единицы специальной техники.

Северо-Слобожанское и Курское направления

За прошедшие сутки российские войска совершили две атаки в районах Покровки и Бояро-Лежачева.

Южно-Слобожанское направление

Украинские подразделения отразили шесть атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Терновой, Старицы, Рыбалчиного и Амбарного.

Купянское направление

На этом участке фронта за последние сутки российские войска не проводили штурмовых действий.

Лиманское направление

Силы обороны отразили шесть атак российских захватчиков. Противник пытался продвинуться в районах Новосергиевки, Ставков, Лимана и Заречного.

Славянское направление

Российские войска совершили две атаки вблизи Никоноровки и Николаевки.

Краматорское направление

За прошедшие сутки противник не проводил активных наступательных действий.

Константиновское направление

На этом участке фронта зафиксировали 10 атак российских войск. Захватчики штурмовали позиции украинских защитников в районах Константиновки и Дружковки.

Покровское направление

Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. За прошедшие сутки украинские защитники отразили 17 атак противника.

Российские войска атаковали в районах Сергеевки, Молодецкого и Новопавловки. Также оккупанты пытались продвинуться в направлениях Торецкого, Вольного, Нового Донбасса, Черниговки и Доброполья.

Александровское направление

На Александровском направлении за последние сутки российские войска не проводили штурмовых действий.

Гуляйпольское направление

Украинские защитники отразили девять атак противника. Российские войска пытались продвинуться вблизи Злагоды, Терноватого, Долинки, Горкого и Егоровки.

Ореховское направление

За прошедшие сутки противник не предпринимал штурмовых действий.

Приднепровское направление

На Приднепровском направлении в течение минувших суток российские войска также не проводили штурмов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 2380 российских военных. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные о потерях российских оккупантов по состоянию на утро четверга, 5 ноября 2026 года.

Украинские военные в октябре поразили не менее 30 стратегических объектов в России.

Силы обороны Украины с начала года поразили более тысячи российских катеров и лодок.

Добавим, что Силы обороны нанесли удар по пусковой установке «Искандер-М».

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