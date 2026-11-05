Президент Владимир Зеленский указом от 2 ноября наградил первую леди США Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени. Награда присуждена за «значительный личный вклад в гуманитарную поддержку Украины», сообщает Jerusalem Post.

Награда касается гуманитарной деятельности Мелании Трамп в поддержку украинских гражданских лиц, в частности детей, которые были перемещены или принудительно вывезены в Россию во время войны.

Эвакуация из Олешек

По данным издания, первая леди США присоединилась к переговорам о временном прекращении огня в Олешках, временно оккупированных Российской Федерацией. Это позволило доставить гуманитарную помощь и эвакуировать сотни жителей города.

Четыре самолета с эвакуированными прибыли в Беларусь в субботу, сообщили белорусское государственное агентство БелТА и высокопоставленный украинский чиновник. До полномасштабного вторжения России в Олешках проживали около 24 тысяч человек; сейчас там остаются от 1,7 до 2 тысяч жителей, преимущественно пожилых людей, а также около 50 детей. После разрушения Каховской дамбы было затоплено около 90% города.

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В Белом доме заявили, что Мелания Трамп самостоятельно инициировала контакты между двумя сторонами и добилась прекращения огня. Российские и украинские чиновники также благодарили ее за содействие достижению договоренности, хотя подробности ее участия в переговорах публично не раскрывались.

Встреча в Белом доме

В четверг представители Украины и Российской Федерации — государства-агрессора, — участвовавшие в эвакуации, должны встретиться в Белом доме по приглашению Мелании Трамп. Ожидается участие украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, народного депутата Давида Арахамии, российской уполномоченной по правам человека Яны Лантратовой и российского чиновника Кирилла Дмитриева.

Отдельно США готовятся провести 10–11 ноября в Абу-Даби новый раунд трехсторонних переговоров с участием Украины и России. Специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что на них будут обсуждаться договоренности в сфере безопасности после войны, меры по снижению интенсивности боевых действий, гуманитарные вопросы и пути завершения войны.

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