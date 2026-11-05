总统弗拉基米尔·泽连斯基根据11月2日的法令，向美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普授予一级奥尔加公主勋章。该奖项授予她，以表彰其“为向乌克兰提供人道主义支持作出的重大个人贡献”，《耶路撒冷邮报》报道。

该荣誉涉及梅拉尼娅·特朗普为支持乌克兰平民所做的人道主义工作，其中包括在战争期间被转移或被强行带往俄罗斯的儿童。

从奥列什基撤离

据该报报道，美国第一夫人参与了在被俄罗斯联邦暂时占领的奥列什基就临时停火进行的谈判。这使得运送人道主义援助物资并撤离数百名该市居民成为可能。

白俄罗斯国家通讯社BelTA和一名乌克兰高级官员表示，4架载有撤离人员的飞机于周六抵达白俄罗斯。在俄罗斯全面入侵前，奥列什基约有2.4万人居住；目前当地仍有1700至2000名居民，主要是老年人，另有约50名儿童。卡霍夫卡大坝被毁后，该市约90%的区域被淹没。

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白宫表示，梅拉尼娅·特朗普独立发起了双方之间的接触，并促成了停火。俄罗斯和乌克兰官员也感谢她协助达成协议，但她参与谈判的细节并未公开披露。

白宫会晤

周四，参与撤离工作的乌克兰和俄罗斯联邦——侵略国——代表将应梅拉尼娅·特朗普的邀请在白宫会面。预计乌克兰监察专员德米特罗·卢比涅茨、乌克兰人民代表达维德·阿拉哈米亚、俄罗斯人权专员雅娜·兰特拉托娃以及俄罗斯官员基里尔·德米特里耶夫将参加。

此外，美国正准备于11月10日至11日在阿布扎比举行新一轮有乌克兰和俄罗斯参加的三方谈判。美国特使史蒂夫·威特科夫表示，届时将讨论战后安全安排、降低战斗行动强度的措施、人道主义问题以及结束战争的途径。

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