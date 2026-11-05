Prezydent Wołodymyr Zełenski dekretem z 2 listopada odznaczył pierwszą damę USA Melanię Trump Orderem Księżnej Olgi I klasy. Nagrodę przyznano za „znaczący osobisty wkład w pomoc humanitarną dla Ukrainy” — informuje Jerusalem Post.

Odznaczenie dotyczy działalności humanitarnej Melanii Trump na rzecz ukraińskich cywilów, w tym dzieci, które podczas wojny zostały przesiedlone lub przymusowo wywiezione do Rosji.

Ewakuacja z Ołeszek

Według publikacji pierwsza dama USA włączyła się w negocjacje dotyczące tymczasowego zawieszenia broni w Ołeszkach, tymczasowo okupowanych przez Federację Rosyjską. Umożliwiło to dostarczenie pomocy humanitarnej i ewakuację setek mieszkańców miasta.

Cztery samoloty z ewakuowanymi przyleciały w sobotę na Białoruś, poinformowały białoruska państwowa agencja BelTA i wysoki rangą ukraiński urzędnik. Przed pełnoskalową inwazją Rosji w Ołeszkach mieszkało około 24 tysięcy osób; obecnie pozostaje tam od 1,7 do 2 tysięcy mieszkańców, głównie osób starszych, a także około 50 dzieci. Po zniszczeniu tamy kachowskiej zalanych zostało około 90% miasta.

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Biały Dom oświadczył, że Melania Trump samodzielnie zainicjowała kontakty między obiema stronami i doprowadziła do zawieszenia broni. Rosyjscy i ukraińscy urzędnicy również dziękowali jej za pomoc w osiągnięciu porozumienia, choć szczegóły jej udziału w negocjacjach nie zostały publicznie ujawnione.

Spotkanie w Białym Domu

W czwartek przedstawiciele Ukrainy i Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — zaangażowani w ewakuację mają spotkać się w Białym Domu na zaproszenie Melanii Trump. Oczekiwany jest udział ukraińskiego rzecznika praw obywatelskich Dmytra Łubińca, deputowanego Dawyda Arachamii, rosyjskiej pełnomocniczki ds. praw człowieka Jany Łantratowej oraz rosyjskiego urzędnika Kiriłła Dmitrijewa.

Niezależnie od tego USA przygotowują się do przeprowadzenia 10–11 listopada w Abu Zabi nowej rundy trójstronnych negocjacji z udziałem Ukrainy i Rosji. Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff oświadczył, że będą na nich omawiane powojenne ustalenia dotyczące bezpieczeństwa, środki zmniejszenia intensywności działań bojowych, kwestie humanitarne oraz sposoby zakończenia wojny.

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