W obwodzie zaporoskim w wyniku ataku Rosji zginęło dwóch majorów policji

Dwóch majorów policji — Oleg Dubiecki i Siergiej Bereżko — zmarło w wyniku ciężkich obrażeń odniesionych podczas rosyjskiego ataku na samochód służbowy w pobliżu Komyszuwaki w obwodzie zaporoskim. Lekarze przez trzy dni walczyli o życie funkcjonariuszy, jednak nie udało się ich uratować.

1 listopada rosyjski dron zaatakował służbowy samochód policyjny. W wyniku uderzenia obaj funkcjonariusze odnieśli ciężkie obrażenia. Pomimo wysiłków lekarzy 4 listopada policjanci zmarli w szpitalu.

Oleg Dubiecki pełnił funkcję kierownika dyżurki posterunku policji nr 4 w rejonie Polohy w Orichowie.

Siergiej Bereżko pełnił funkcję zastępcy komendanta ds. działań prewencyjnych w tej samej jednostce.

Obaj funkcjonariusze mieli stopień majora policji i poświęcili służbie ponad 20 lat swojego życia. W Narodowej Policji zaznaczono, że w tym czasie wykonali dziesiątki skomplikowanych zadań i pozostawali oddani swojej pracy.

„Nie zdążyliśmy jeszcze dojść do siebie po poprzedniej stracie, a już ponownie przeżywamy żałobę. Odeszło z życia dwóch naszych kolegów” – zaznaczono w resortcie.

Informację tę przekazała Narodowa Policja Ukrainy.

W Komyshuwasi trwa czwarta doba akcji ratowniczej. Jak dotąd ratownicy wydobyli spod gruzów ciała 42 ofiar śmiertelnych. Trwa identyfikacja ciał osób, których tożsamości nie udało się ustalić.

Czterech funkcjonariuszy organów ścigania zginęło 2 listopada w wyniku rosyjskiego nalotu na miejscowość Komyshuwaha w obwodzie zaporoskim. Podczas ataku pomagali oni lokalnym mieszkańcom schronić się w podziemnej szkole.

Rodziny ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Komyszuwakhę w obwodzie zaporoskim otrzymają środki na pochówek, a rannym zostanie wypłacona pomoc finansowa z budżetu obwodowego. Wysokość wypłat dla jednej poszkodowanej osoby może wynieść do 50 tysięcy hrywien.

Atak na Komyshuwę może okazać się najbardziej śmiercionośnym atakiem Rosji na ludność cywilną – NYT

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