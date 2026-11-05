В Запорожской области в результате нападения РФ погибли два майора полиции

Два майора полиции — Олег Дубецкий и Сергей Бережко — скончались от тяжелых ранений, полученных в результате российского удара по служебному автомобилю вблизи Комышувахи в Запорожской области. Врачи три дня боролись за жизнь правоохранителей, однако спасти их не удалось.

Российский беспилотник атаковал служебный автомобиль полиции 1 ноября. В результате удара оба правоохранителя получили тяжелые ранения. Несмотря на усилия медиков, 4 ноября полицейские скончались в больнице.

Олег Дубецкий занимал должность начальника дежурной части отделения полиции №4 Пологовского районного отдела полиции в Орехове.

Сергей Бережко работал заместителем начальника по превентивной деятельности этого же подразделения.

Оба правоохранителя имели звание майоров полиции и посвятили службе более 20 лет своей жизни. В Национальной полиции отметили, что за это время они выполнили десятки сложных задач и оставались преданными своей работе.

«Еще не оправившись от предыдущей утраты, мы вновь переживаем горе. Ушли из жизни двое наших коллег», — отметили в ведомстве.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В Комышувахе продолжаются четвертые сутки аварийно-спасательных работ. На данный момент спасатели извлекли из-под завалов тела 42 погибших. В настоящее время продолжается идентификация неопознанных тел.

Четверо правоохранителей погибли 2 ноября в результате российского авиаудара по поселку Комышуваха Запорожской области. Во время атаки они помогали местным жителям добраться до укрытия в подземной школе.

Семьи погибших в результате российской атаки на Комышуваху в Запорожской области получат средства на похороны, а раненым выплатят денежную помощь из областного бюджета. Размер выплат для одного пострадавшего может составить до 50 тысяч гривен.

Удар по Комышувахе может стать самой смертоносной атакой РФ на гражданское население – NYT

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