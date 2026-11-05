Житель Бурятии Артур Цыбиков, называющий себя шаманом, заявил о намерении принести в жертву 60 верблюдов, чтобы добиться победы России в так называемой «СВО».

По его замыслу, животных должны убить во время ритуала в честь «славянских богов».

Как отмечается в сообщении, в 2019 году Цыбиков уже сжег пятерых верблюдов. После этого его исключили из Совета шаманов России.

Новые намерения мужчины вновь привлекли внимание к его ритуалам с использованием животных.

Об этом пишет издание Nexta.Live.

Напомним, Российская Федерация продолжает боевые действия и отвергает любые компромиссы ради завершения войны, несмотря на отсутствие стратегических успехов на фронте. Об этом 28 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения со СМИ.

До этого Сибига призвал к встрече Зеленского и Путина для обсуждения мира.

Читай нас в