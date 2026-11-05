Buriacki szaman przygotowuje się do złożenia w ofierze 60 wielbłądów, aby zapewnić Rosji zwycięstwo w wojnie przeciwko Ukrainie
Mieszkaniec Buriacji Artur Cybikov, który nazywa siebie szamanem, ogłosił zamiar złożenia w ofierze 60 wielbłądów, aby zapewnić Rosji zwycięstwo w tak zwanej „operacji wojskowej”.
Zgodnie z jego planem zwierzęta mają zostać zabite podczas rytuału ku czci „słowiańskich bogów”.
Jak podano w komunikacie, w 2019 roku Cybikov spalił już pięć wielbłądów. Po tym wydarzeniu został wykluczony z Rady Szamanów Rosji.
Nowe zamiary mężczyzny ponownie zwróciły uwagę na jego rytuały z wykorzystaniem zwierząt.
Informuje o tym serwis Nexta.Live.
Przypomnijmy, że Federacja Rosyjska kontynuuje działania wojenne i odrzuca wszelkie kompromisy mające na celu zakończenie wojny, pomimo braku strategicznych sukcesów na froncie. Stwierdził to 28 października prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy z mediami.
Wcześniej Sybiga wezwał do spotkania Zełenskiego i Putina w celu omówienia kwestii pokoju.