ВСУ за неделю уничтожили почти 91 % российских дронов «Молния» и «Ланцет»

С 29 октября по 4 ноября российские войска запустили 7947 беспилотников типов «Молния» и «Ланцет» для нанесения ударов на тактическом уровне. Украинские защитники сбили 7225 из них.

По данным Генерального штаба ВСУ, эффективность противодействия этим дронам составила почти 91%.

Больше всего беспилотников «Молния» враг применил 30 октября — 1609 за сутки. Всего в течение недели россияне запускали в среднем более 1100 таких дронов ежедневно.

Оккупанты используют их для атак на украинские позиции, военную технику, логистические маршруты и прифронтовые населенные пункты.

Источник: Генеральный штаб ВСУ.

В ночь на 5 ноября российские войска применили для атаки на Украину две управляемые авиационные ракеты Х-35 и 128 ударных беспилотников различных типов. Среди запущенных дронов 65 были реактивными.

Кабинет министров расширил возможности частной противовоздушной обороны и изменил правила участия предприятий в этом проекте. Теперь компании смогут помогать защищать не только собственные объекты, но и имущество других предприятий, передавать средства ПВО друг другу и использовать дополнительные виды техники. Всего правительство утвердило шесть ключевых нововведений.

В ночь на 4 ноября силы противовоздушной обороны Украины сбили и подавили 272 из 310 российских ударных беспилотников. Более 20 вражеских дронов по состоянию на утро оставались в воздушном пространстве Украины, боевые действия продолжались.

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