乌克兰武装部队一周内击落了近91%的俄罗斯“莫尔尼娅”和“兰采特”无人机

10月29日至11月4日，俄军共发射了7947架“莫尔尼娅”和“兰采特”型无人机，用于实施战术层面的打击。乌克兰守军成功击落其中7225架。

据乌克兰武装部队总参谋部数据，对这些无人机的拦截成功率接近91%。

10月30日，敌军投放的“莫尔尼娅”无人机数量最多——单日达1609架。总体而言，本周内俄军平均每天投放此类无人机超过1100架。

占领军利用这些无人机袭击乌克兰阵地、军事装备、后勤路线以及前线附近的居民点。

来源：乌克兰武装部队总参谋部。

11月5日凌晨，俄军动用两枚X-35制导航空导弹和128架各类型攻击型无人机对乌克兰发动袭击。在发射的无人机中，有65架为喷气式无人机。

内阁扩大了民间防空能力，并修改了企业参与该项目的规则。 现在，企业不仅能够协助保护自身设施，还能协助保护其他企业的财产，彼此调配防空装备，并使用其他类型的设备。政府共批准了六项关键改革措施。

11月4日凌晨，乌克兰防空部队击落并压制了310架俄罗斯攻击型无人机中的272架。截至当天早晨，仍有20多架敌方无人机滞留在乌克兰领空，战斗仍在继续。

关注我们在