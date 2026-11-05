W okresie od 29 października do 4 listopada rosyjskie siły zbrojne wystrzeliły 7947 dronów typu „Molnia” i „Lancet” w celu przeprowadzenia ataków na poziomie taktycznym. Ukraińscy obrońcy zneutralizowali 7225 z nich.

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy skuteczność przeciwdziałania tym dronom wyniosła prawie 91%.

Najwięcej dronów typu „Molnia” wróg wykorzystał 30 października — 1609 w ciągu doby. Ogółem w ciągu tygodnia Rosjanie wystrzeliwali średnio ponad 1100 takich dronów dziennie.

Okupanci wykorzystują je do ataków na ukraińskie pozycje, sprzęt wojskowy, trasy logistyczne oraz miejscowości położone w pobliżu linii frontu.

Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W nocy z 4 na 5 listopada rosyjskie wojska wykorzystały do ataku na Ukrainę dwie kierowane rakiety lotnicze X-35 oraz 128 dronów bojowych różnych typów. Spośród wystrzelonych dronów 65 było odrzutowych.

Rada Ministrów rozszerzyła możliwości prywatnej obrony przeciwlotniczej i zmieniła zasady udziału przedsiębiorstw w tym projekcie. Teraz firmy będą mogły pomagać w ochronie nie tylko własnych obiektów, ale także mienia innych przedsiębiorstw, przekazywać sobie nawzajem środki obrony przeciwlotniczej oraz korzystać z dodatkowych rodzajów sprzętu. Ogółem rząd zatwierdził sześć kluczowych zmian.

W nocy z 3 na 4 listopada siły obrony przeciwlotniczej Ukrainy zestrzeliły i unieszkodliwiły 272 z 310 rosyjskich dronów uderzeniowych. Ponad 20 wrogich dronów pozostawało rano w przestrzeni powietrznej Ukrainy, a działania bojowe trwały nadal.

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