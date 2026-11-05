Zmodernizowane pociski do systemu „Iskander”, a także pociski „Onyx” i „Cyrkon” pozostają „martwymi punktami” w ocenie obecnego arsenału rakietowego Federacji Rosyjskiej.

Według danych Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy produkuje 100 rakiet balistycznych miesięcznie, a łączny zapas wynosi ponad 700 rakiet balistycznych i kilka tysięcy rakiet krążących.

Pomimo dostępności ogólnych statystyk, dla wywiadu pozostaje nieznany stan gotowości zmodernizowanego systemu rakietowego „Iskander” o zwiększonym zasięgu strzału do 550–700 kilometrów (czy kompleks jest już gotowy do użycia, czy też nadal znajduje się na etapie testowych wystrzałów). Brakuje również danych dotyczących częstotliwości stosowania rakiet 3M22 „Cyrkon” w bieżącym roku, które pozwoliłyby ocenić równowagę między ich zużyciem a uzupełnianiem zapasów, a w przypadku zmodernizowanej wersji 3M55 „Onyx” nie są znane dokładne parametry taktyczno-techniczne, w szczególności masa głowicy bojowej oraz zwiększony zasięg strzału.

Obecnie zapas rakiet balistycznych 9M723 do systemu OTRK „Iskander” wynosi 115 sztuk przy miesięcznej produkcji na poziomie 65 sztuk, a prace nad jego zmodernizowaną wersją o zasięgu 550–700 kilometrów trwają. Zapasy pocisków hipersonicznych 3M22 „Cyrkon” szacuje się na 120 sztuk, przy produkcji 30 sztuk w ciągu siedmiu miesięcy bieżącego roku. Ponadto w uzbrojeniu Federacji Rosyjskiej znajduje się 600 pocisków przeciwokrętowych 3M55 „Onyx”, z których 55 sztuk zmodernizowanej wersji o zwiększonym zasięgu zostało wyprodukowanych w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy.

Informacje te podaje ukraiński portal Defense Express.

Według informacji wywiadowczych miesięczny plan produkcji pocisków X-101 przez Rosję przekracza 80 sztuk, przy czym rzeczywiste wyniki poszczególnych zakładów nawet przewyższają wyznaczone cele.

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