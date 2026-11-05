俄罗斯军火库中那些乌克兰情报部门尚未掌握相关数据的导弹已被公布
“伊斯坎德尔”导弹系统的现代化导弹，以及“奥尼克斯”和“锆石”导弹，在评估俄罗斯当前导弹库时仍属“盲区”。
据乌克兰国防部情报总局的数据，俄罗斯军工复合体每月生产100枚弹道导弹，总库存超过700枚弹道导弹和数千枚巡航导弹。
尽管有总体统计数据，但对于情报部门而言，射程已延长至550–700公里的现代化“伊斯坎德尔”战术导弹系统的战备状态仍是个未知数 （该系统是否已具备实战部署能力，还是仍处于试射阶段）。此外，目前尚无关于今年3M22“锆石”导弹使用频率的数据，无法据此评估其消耗与补充的平衡状况， 至于3M55“奥尼克斯”的现代化版本，其精确的战术技术参数尚不明确，特别是弹头重量和射程的增加情况。
目前，“伊斯坎德尔”战术导弹系统的9M723弹道导弹库存为115枚，月产量为65枚， 而其射程为550–700公里的升级版仍在研发中。 3M22“锆石”高超音速导弹的库存估计为120枚，今年前七个月已生产30枚。 此外，俄罗斯现役装备有600枚3M55“奥尼克斯”反舰导弹，其中55枚为射程增强的现代化型号，是在过去七个月内制造的。
乌克兰门户网站Defense Express对此进行了报道。
据情报部门消息，俄罗斯每月X-101导弹的生产计划超过80枚，其中部分企业的实际产量甚至超过了既定目标。