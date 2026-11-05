“伊斯坎德尔”导弹系统的现代化导弹，以及“奥尼克斯”和“锆石”导弹，在评估俄罗斯当前导弹库时仍属“盲区”。

据乌克兰国防部情报总局的数据，俄罗斯军工复合体每月生产100枚弹道导弹，总库存超过700枚弹道导弹和数千枚巡航导弹。

尽管有总体统计数据，但对于情报部门而言，射程已延长至550–700公里的现代化“伊斯坎德尔”战术导弹系统的战备状态仍是个未知数 （该系统是否已具备实战部署能力，还是仍处于试射阶段）。此外，目前尚无关于今年3M22“锆石”导弹使用频率的数据，无法据此评估其消耗与补充的平衡状况， 至于3M55“奥尼克斯”的现代化版本，其精确的战术技术参数尚不明确，特别是弹头重量和射程的增加情况。

目前，“伊斯坎德尔”战术导弹系统的9M723弹道导弹库存为115枚，月产量为65枚， 而其射程为550–700公里的升级版仍在研发中。 3M22“锆石”高超音速导弹的库存估计为120枚，今年前七个月已生产30枚。 此外，俄罗斯现役装备有600枚3M55“奥尼克斯”反舰导弹，其中55枚为射程增强的现代化型号，是在过去七个月内制造的。

乌克兰门户网站Defense Express对此进行了报道。

据情报部门消息，俄罗斯每月X-101导弹的生产计划超过80枚，其中部分企业的实际产量甚至超过了既定目标。

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