11月5日，耶路撒冷宗主教西奥菲勒三世抵达俄罗斯进行访问，并与克里姆林宫领导人弗拉基米尔·普京举行了会晤。 在会谈中，他将乌克兰战争称为“俄罗斯西部边境的局势”，并提议在基辅与莫斯科之间的谈判中担任调解人。

会晤期间，这位俄罗斯独裁者向宗主教授予了“友谊勋章”，以表彰其“为加强与俄罗斯的合作及精神纽带所作出的重大贡献”。

在会谈中，费奥菲尔三世对普京作为“东正教信仰的捍卫者”表示“钦佩”。

“我个人非常钦佩您，每天都在为您祈祷，祈求上帝赐予您智慧与灵感，以解决您面临的所有难题，”西奥菲尔三世说道。

这位宗主教还感谢普京对中东基督徒的支持，并表示俄罗斯与耶路撒冷东正教会有着特殊的联系。

在会晤中，西奥菲勒三世还特别提议在乌克兰与俄罗斯之间的谈判中担任调解人。 他将此次使命的目标描述为在“信奉我们共同信仰的兄弟之间”实现和平。与此同时，他将俄乌全面战争称为俄罗斯“西部边境沿线的局势”。

俄罗斯宣传媒体报道了这一消息。

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