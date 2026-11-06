Патріарх Єрусалиму у Москві запропонував посередництво в переговорах України та РФ

Патріарх Єрусалиму Феофіл III 5 листопада прибув із візитом до Росії, де зустрівся з главою Кремля Володимиром Путіним. Під час розмови він назвав війну в Україні «ситуацією вздовж західного кордону РФ» та запропонував стати посередником у переговорах між Києвом і Москвою.

Під час зустрічі російський диктатор вручив патріарху орден Дружби "за значний внесок у зміцнення співпраці та духовних зв'язків із Росією".

Під час розмови Феофіл III висловив "захват" Путіним як "захисником православної віри".

"Я особисто вами захоплююся і щодня молюся за ваше здоров’я, щоб Господь просвітив і надихнув вас на розв’язання всіх завдань, які стоять перед вами", — сказав Феофіл III.

Патріарх також подякував Путіну за підтримку християн на Близькому Сході й заявив, що Росія та Єрусалимська православна церква мають особливі зв’язки.

Окремо на зустрічі Феофіл III запропонував своє посередництво в переговорах між Україною та Росією. Мету своєї місії він описав як досягнення миру "між братами, які сповідують нашу спільну віру". Водночас повномасштабну російсько-українську війну він назвав "ситуацією вздовж західного кордону" Росії.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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