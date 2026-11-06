5 listopada patriarcha Jerozolimy Teofil III przybył z wizytą do Rosji, gdzie spotkał się z przywódcą Kremla Władimirem Putinem. Podczas rozmowy nazwał wojnę na Ukrainie „sytuacją wzdłuż zachodniej granicy Federacji Rosyjskiej” i zaproponował, że będzie pośrednikiem w negocjacjach między Kijowem a Moskwą.

Podczas spotkania rosyjski dyktator wręczył patriarsze Order Przyjaźni „za znaczący wkład w umacnianie współpracy i więzi duchowych z Rosją”.

W trakcie rozmowy Teofil III wyraził „podziw” dla Putina jako „obrońcy wiary prawosławnej”.

„Osobiście podziwiam pana i codziennie modlę się o pańskie zdrowie, aby Pan oświecił pana i natchnął do rozwiązania wszystkich zadań, które przed panem stoją” – powiedział Teofil III.

Patriarcha podziękował również Putinowi za wsparcie chrześcijan na Bliskim Wschodzie i stwierdził, że Rosja oraz Jerozolimska Cerkiew Prawosławna łączą szczególne więzi.

Osobno podczas spotkania Teofil III zaproponował swoje pośrednictwo w negocjacjach między Ukrainą a Rosją. Cel swojej misji opisał jako osiągnięcie pokoju „między braćmi wyznającymi naszą wspólną wiarę”. Jednocześnie pełną wojnę rosyjsko-ukraińską nazwał „sytuacją wzdłuż zachodniej granicy” Rosji.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

Patriarcha Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Cyryl oświadczył, że rosyjscy okupanci nie naruszają przykazania „nie zabijaj”.

Rosyjska Cerkiew ogłasza okupantów poległych na wojnie „świętymi”.

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