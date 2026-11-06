5 ноября Патриарх Иерусалима Феофил III прибыл с визитом в Россию, где встретился с главой Кремля Владимиром Путиным. В ходе беседы он назвал войну в Украине «ситуацией вдоль западной границы РФ» и предложил выступить посредником в переговорах между Киевом и Москвой.

Во время встречи российский диктатор вручил патриарху орден Дружбы «за значительный вклад в укрепление сотрудничества и духовных связей с Россией».

В ходе беседы Феофил III выразил «восторг» Путиным как «защитником православной веры».

«Я лично вами восхищаюсь и каждый день молюсь за ваше здоровье, чтобы Господь просветил и вдохновил вас на решение всех задач, стоящих перед вами», — сказал Феофил III.

Патриарх также поблагодарил Путина за поддержку христиан на Ближнем Востоке и заявил, что Россия и Иерусалимская православная церковь имеют особые связи.

Отдельно на встрече Феофил III предложил своё посредничество в переговорах между Украиной и Россией. Цель своей миссии он описал как достижение мира «между братьями, исповедующими нашу общую веру». В то же время полномасштабную российско-украинскую войну он назвал «ситуацией вдоль западной границы» России.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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