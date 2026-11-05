Названы ракеты в арсенале РФ, данные о которых неизвестны украинской разведке

Модернизированные ракеты для комплекса «Искандер», а также ракеты «Оникс» и «Циркон» остаются «слепыми зонами» в оценке текущего ракетного арсенала РФ.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российский военно-промышленный комплекс производит по 100 баллистических ракет в месяц, а совокупный запас составляет более 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет.

Несмотря на наличие общей статистики, для разведки остается неизвестным состояние готовности модернизированного ОТРК «Искандер» с увеличенной дальностью стрельбы до 550–700 километров (готов ли комплекс к применению или до сих пор находится на этапе испытательных пусков). Также отсутствуют данные о частоте применения ракет 3М22 «Циркон» в текущем году для оценки баланса их расхода и пополнения, а в отношении модернизированного варианта 3М55 «Оникс» неизвестны точные тактико-технические характеристики, в частности масса боевой части и увеличенная дальность стрельбы.

В настоящее время запас баллистических ракет 9М723 для ОТРК «Искандер» составляет 115 единиц при ежемесячном производстве 65 единиц, а в отношении его модернизированного варианта с дальностью 550–700 километров продолжаются разработки. Запас гиперзвуковых ракет 3М22 «Циркон» оценивается в 120 единиц при выпуске 30 единиц за семь месяцев текущего года. Кроме того, на вооружении РФ находится 600 противокорабельных ракет 3М55 «Оникс», из которых 55 единиц модернизированного варианта с увеличенной дальностью были изготовлены за последний семимесячный период.

Об этом пишет украинский портал Defense Express.

По данным разведки, ежемесячный план РФ по производству ракет Х-101 превышает 80 единиц, причем фактические показатели отдельных предприятий даже превышают установленные задания.

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