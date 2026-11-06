W ciągu ostatnich 24 godzin armia rosyjska zaatakowała 51 miejscowości w obwodzie zaporoskim

W ciągu ostatnich 24 godzin, zgodnie z danymi z poranka 6 listopada, wojska rosyjskie przeprowadziły 785 ataków na 51 miejscowości w obwodzie zaporoskim.

Informację tę podał na Telegramie współprzewodniczący Rady Obrony obwodu zaporoskiego Iwan Fiedorow.

Jak podał, rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły 23 naloty na Zaporoże, Kuszuhum, Zarichne, Trudove, Nowooleksandrivka, Rozumivka, Tavriiske, Odarivka, Noworozivka, Jurkivka, Jasna Polana, Żowta Krucha, Nowopawlivka, Soniachne i Nowoselivka.

568 bezzałogowych statków powietrznych różnych typów (głównie drony FPV) zaatakowało Zaporoże, Małokaterynówkę, Kuszuhum, Rične, Ternuwate, Nowooleksandrówkę, Czerwonodniprowkę, Grigorówkę, Nowojakowlewkę, Zapasne, Magdalinówkę, Rizdvyankę, Kosivcewe, Stepnogorsk, Primorskie, Plavne, Pawłówkę, Łukjanowskie, Orichów, Szczerbaki, Nowoandriivkę, Nowopawliwkę, Preobrazhenkę, Nowodanilivkę, Malą Tokmachkę, Czerwoną Krynicę, Omelnyk, Bilohir’ja, Czarivne, Nowoseliwkę, Huliaipilsk, Hirke, Staroukrainkę, Werchną Tersę, Kopani, Dolinkę, Równe, Vozdzyżówkę i Nowe Zaporoże.

194 ostrzały artyleryjskie spadły na Rične, Ternuvate, Czerwonodniprowce, Wesełankę, Zaporożec, Nowojakowliwkę, Zapasne, Magdalinówce, Rizdvianka, Kosiówce, Stepnogorsk, Primorskie, Plavnie, Pawłówce, Łukjanowskim, Orichowie, Szczerbach, Nowoandriiwce, Nowopawłówce, Preobrażence, Nowodanilówce, Małej Tokmachce, Czerwonej Krynicy, Omelniku, Białogórze, Czarownym, Nowoseliwce, Gulyajpilskim, Girkim, Staroukraince, Werchniej Tersie, Kopaniach, Dolincach, Riwnym, Vozdvyżiwce oraz Nowym Zaporożu.

Otrzymano 42 zgłoszenia dotyczące uszkodzeń budynków mieszkalnych i obiektów infrastruktury.

Nie ma ofiar, podkreślił Fiedorow.

Przypomnijmy, że w ciągu dnia 5 listopada wojska rosyjskie ponad trzydzieści razy zaatakowały obwód dniepropetrowski, wykorzystując drony, artylerię i bomby lotnicze. Ataki dotknęły sześć rejonów regionu, w wyniku czego siedem osób, w tym dziecko, odniosło rany.

5 listopada rosyjskie wojska zaatakowały kilka gmin w obwodzie winnickim, w wyniku czego uszkodzeniu uległy obiekty cywilne i infrastruktura krytyczna. Nie ma informacji o ofiarach.

Dwóch majorów policji — Oleg Dubiecki i Siergiej Bereżko — zmarło w wyniku ciężkich obrażeń odniesionych podczas rosyjskiego ataku na samochód służbowy w pobliżu Komyszuwaki w obwodzie zaporoskim.

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