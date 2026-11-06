Over the past 24 hours, the Russian army has attacked 51 settlements in the Zaporizhzhia region
Over the past 24 hours, according to data as of the morning of November 6, Russian troops carried out 785 strikes on 51 settlements in the Zaporizhzhia region.
Ivan Fedorov, co-chair of the Zaporizhzhia Oblast Defense Council, reported this on Telegram.
According to him, Russian troops carried out 23 airstrikes on Zaporizhzhia, Kushuhum, Zarichne, Trudove, Novooleksandrivka, Rozumivka, Tavriiske, Odarivka, Novorozivka, Yurkivka, Yasna Polyana, Zhovta Krucha, Novopavlivka, Soniachne, and Novoselivka.
568 UAVs of various types (primarily FPV drones) attacked Zaporizhzhia, Malokaterynivka, Kushuhum, Richne, Ternuvate, Novooleksandrivka, Chervonodniprovka, Hryhorivka, Novoyakovlivka, Zapasne, Magdalynivka, Rizdvyanka, Kosivtseve, Stepnogorsk, Primorske, Plavni, Pavlivka, Lukyanivske, Orikhiv, Shcherbaky, Novoandriivka, Novopavlivka, Preobrazhenka, Novodanilivka, Mala Tokmachka, Chervona Krynytsia, Omelnyk, Bilohirya, Charivne, Novoselivka, Hulyaypilsk, Hirke, Staroukrainka, Verkhnia Tersa, Kopani, Dolynka, Rivne, Vozdvizhivka, and Nove Zaporizhzhia.
194 artillery strikes hit Richne, Ternuvate, Chervonodniprovka, Veselyanka, Zaporozhets, Novoyakovlivka, Zapasne, Magdalynivka, Rizdvyanka, Kosivtseve, Stepnogorsk, Primorske, Plavni, Pavlivka, Lukyanivskyi, Orikhiv, Shcherbaky, Novoandriivka, Novopavlivka, Preobrazhenka, Novodanilivka, Mala Tokmachka, Chervona Krynytsia, Omelnyk, Bilohirya, Charivne, Novoselivka, Huliaipil, Hirky, Staroukrainka, Verkhnia Tersa, Kopani, Dolynka, Rivne, Vozdvyzhivka, and Novozaporizhzhia.
There were 42 reports of damage to homes and infrastructure.
There were no casualties, Fedorov emphasized.
As a reminder, on November 5, Russian troops attacked the Dnipropetrovsk region more than thirty times using drones, artillery, and aerial bombs. Six districts in the region were hit, resulting in injuries to seven people, including a child.
On November 5, Russian troops attacked several communities in the Vinnytsia region, causing damage to civilian facilities and critical infrastructure. There are reports of casualties.
Two police majors—Oleg Dubetsky and Serhiy Berezhko—died from severe injuries sustained during a Russian strike on their patrol car near Komyshuvakha in the Zaporizhzhia region.