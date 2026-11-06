过去一天内，俄军袭击了扎波罗热州51个居民点

据11月6日上午的数据显示，过去24小时内，俄军对扎波罗热州的51个居民点发动了785次袭击。

扎波罗热州国防委员会联席主席伊万·费多罗夫在Telegram上通报了这一情况。

据他称，俄军对扎波罗热、 库舒古姆、扎里奇内、特鲁多沃、新亚历山德罗夫卡、罗祖莫夫卡、塔夫里亚斯基、奥达罗夫卡、新罗佐夫卡、尤尔基夫卡、亚斯纳亚波利亚纳、佐夫塔亚克鲁奇、新帕夫洛夫卡、索尼亚奇内和新塞利夫卡。

568架不同型号的无人机（主要是FPV无人机）袭击了扎波罗热、马洛卡特琳诺夫卡、库舒古姆、里奇内、特尔努瓦特、新亚历山德罗夫卡、切尔沃诺第聂伯罗夫卡、格里戈罗夫卡、新雅科夫利夫卡、 扎帕斯内、马格达利诺夫卡、里兹德维扬卡、科西夫采沃、斯特普诺吉尔斯克、普里莫尔斯克、普拉夫尼、帕夫利夫卡、卢基扬诺夫斯克、奥里赫夫、 什切尔巴基、新安德烈耶夫卡、新帕夫洛夫卡、普雷奥布拉日恩卡、新达尼洛夫卡、小托克马奇卡、切尔沃努克里尼察、奥梅尔尼克、比洛吉里亚、 查里夫内、诺沃塞利夫卡、古利亚皮尔斯克、吉尔克、斯塔罗乌克兰卡、韦尔赫尼亚·特尔苏、科帕尼、多林卡、里夫内、沃兹德维日夫卡和诺韦·扎波罗热。

194次炮击落在了里奇内、特尔努瓦托、切尔沃诺德尼普罗夫卡、韦塞利亚卡、扎波罗热茨、诺沃雅科夫利夫卡、 扎帕斯诺耶、马格达利诺夫卡、里兹德维扬卡、科西夫采沃、斯特普诺吉尔斯克、普里莫尔斯克、普拉夫尼、 帕夫利夫卡、卢基扬诺夫斯基、奥里霍夫、什切尔巴赫、新安德烈耶夫卡、新帕夫利夫卡、普雷奥布拉日恩卡、新达尼洛夫卡、小托克马奇卡、切尔沃尼娅·克里尼察、奥梅利尼克、比利戈里耶、 查里夫内、诺沃塞利夫卡、古利亚皮尔斯基、吉尔科姆、斯塔罗乌克兰卡、韦尔赫尼·特尔西、科帕尼、多林卡、里夫内、沃兹德维日夫卡以及新扎波罗热。

共收到42起关于住房和基础设施受损的报告。

费多罗夫强调，此次袭击未造成人员伤亡。

需要指出的是，11月5日当天，俄军利用无人机、火炮和航空炸弹对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了30多次袭击。该地区六个区遭到袭击，导致包括一名儿童在内的7人受伤。

11月5日，俄军袭击了文尼察州的多处社区，导致民用设施和关键基础设施受损。目前尚无人员伤亡报告。

两名警司——奥列格·杜贝茨基和谢尔盖·别列日科——因俄罗斯在扎波罗热州科米舒瓦哈附近对警车发动袭击而身受重伤，最终不治身亡。

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