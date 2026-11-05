На Вінниччині внаслідок російської атаки загорілися вантажівки й автомобілі

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5 листопада російські війська атакували кілька громад Вінницької області, внаслідок чого зазнали пошкоджень цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Відомо про постраждалих.

Унаслідок ударів виникли пожежі: горіли вантажні та легкові автомобілі. На місцях атак зафіксували руйнування.

Станом на зараз відомо про трьох постраждалих. Усі вони отримали легкі травми, їм надають необхідну допомогу.

В одному з міст області горіли дві вантажівки та причіп. Рятувальники вже ліквідували пожежу.

В іншому місці вогонь знищив і пошкодив 11 автомобілів. Чотири з них згоріли повністю, ще сім - пошкоджені.

Після відбою повітряної тривоги енергетики почали відновлювати об'єкти, які постраждали від атаки. Усі служби продовжують ліквідовувати наслідки.

Про це повідомляється з посиланням на заяву начальниці Вінницької ОВА Наталії Заболотної.

На Вінниччині після атаки пошкоджені енергооб’єкти та вежа зв’язку.

Унаслідок нічної атаки Росії у Вінниці пошкоджені житлові будинки у двох мікрорайонах — Замості та Малих Хуторах. У багатоповерхівку на Замості було пряме влучання, а на Малих Хуторах дрон повністю зруйнував двоповерховий гараж. Загиблих немає, двоє людей перебувають у лікарні.

У Вінниці 26 жовтня близько 10:10 внаслідок атаки дронів постраждав об’єкт цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

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