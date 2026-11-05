W obwodzie winnym w wyniku rosyjskiego ataku zapaliły się ciężarówki i samochody

Rosyjskie wojska zaatakowały kilka gmin w obwodzie winnickim, w wyniku czego uszkodzeniu uległy obiekty cywilne oraz obiekty infrastruktury krytycznej. Wiadomo o ofiarach.

W wyniku ataków wybuchły pożary: płonęły samochody ciężarowe i osobowe. W miejscach ataków odnotowano zniszczenia.

Na chwilę obecną wiadomo o trzech poszkodowanych. Wszyscy odnieśli lekkie obrażenia i otrzymują niezbędną pomoc.

W jednym z miast obwodu płonęły dwie ciężarówki i przyczepa. Ratownicy ugaszili już pożar.

W innym miejscu ogień zniszczył i uszkodził 11 pojazdów. Cztery z nich spłonęły doszczętnie, a kolejne siedem zostało uszkodzonych.

Po odwołaniu alarmu powietrznego pracownicy energetyki rozpoczęli przywracanie do stanu używalności obiektów, które ucierpiały w wyniku ataku. Wszystkie służby nadal likwidują skutki zdarzenia.

Informację tę podano z powołaniem się na oświadczenie szefowej Obwodnej Administracji Winnyckiej Natalii Zabolotnej.

W obwodzie winnickim w wyniku ataku uszkodzono obiekty energetyczne oraz wieżę łącznościową.

W wyniku nocnego ataku Rosji w Winnicy uszkodzono budynki mieszkalne w dwóch dzielnicach – Zamostiu i Malych Khutorach. W wieżowcu w Zamostiu doszło do bezpośredniego trafienia, a w Malych Chutorach dron całkowicie zniszczył dwupiętrowy garaż. Nie ma ofiar śmiertelnych, dwie osoby przebywają w szpitalu.

26 października około godziny 10:10 w Winnicy w wyniku ataku dronów ucierpiał obiekt infrastruktury cywilnej. Według wstępnych informacji nikt nie został ranny.

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