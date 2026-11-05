В Винницкой области в результате российского нападения загорелись грузовики и автомобили
Российские войска атаковали несколько населенных пунктов Винницкой области, в результате чего были повреждены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Имеются сведения о пострадавших.
В результате ударов возникли пожары: горели грузовые и легковые автомобили. На местах атак зафиксированы разрушения.
На данный момент известно о трёх пострадавших. Все они получили лёгкие травмы, им оказывается необходимая помощь.
В одном из городов области горели два грузовика и прицеп. Спасатели уже ликвидировали пожар.
В другом месте огонь уничтожил и повредил 11 автомобилей. Четыре из них сгорели полностью, ещё семь — повреждены.
После отбоя воздушной тревоги энергетики начали восстанавливать объекты, пострадавшие от атаки. Все службы продолжают ликвидировать последствия.
Об этом сообщается со ссылкой на заявление главы Винницкой ОГА Натальи Заболотной.
В Винницкой области после атаки повреждены энергообъекты и башня связи.
В результате ночной атаки России в Виннице повреждены жилые дома в двух микрорайонах — Замости и Малых Хуторах. В многоэтажку в Замости попал прямой удар, а в Малых Хуторах дрон полностью разрушил двухэтажный гараж. Погибших нет, двое человек находятся в больнице.
В Виннице 26 октября около 10:10 в результате атаки дронов пострадал объект гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, люди не пострадали.