У Вінниці після нічної атаки пошкоджені будинки у двох районах

Унаслідок нічної атаки Росії у Вінниці пошкоджені житлові будинки у двох мікрорайонах — Замості та Малих Хуторах. У багатоповерхівку на Замості було пряме влучання, а на Малих Хуторах дрон повністю зруйнував двоповерховий гараж. Загиблих немає, двоє людей перебувають у лікарні.

За інформацією міськради, на Замості російський удар припав на квартиру в багатоповерховому будинку. На щастя, мешканки квартири в той момент не було вдома. Унаслідок влучання зруйновані панельні перегородки між поверхами. На місці триває розбір завалів. Будівельники також обстежують конструкції будинку, щоб оцінити пошкодження та визначити, які роботи потрібно провести для відновлення.

Вибухова хвиля зачепила й сусідні будівлі. Фахівці мають оцінити масштаби руйнувань і стан пошкоджених конструкцій. Ще один район, який постраждав від атаки, — Малі Хутори. Там безпілотник повністю зруйнував двоповерховий гараж. Пошкодження отримали й близько десяти сусідніх житлових будинків. У них вибило вікна, пошкодило дахи та інженерні мережі.

За даними міської ради, загиблих унаслідок атаки немає. Двоє постраждалих залишаються в лікарні. Іншим людям медики надали допомогу на місці. Вони вирішили не їхати до лікарні. Наразі на місцях влучань тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. На Замості фахівці розбирають завали та перевіряють стан багатоповерхівки, а пошкоджені будинки на Малих Хуторах потребують оцінки й подальшого відновлення. Про наслідки атаки повідомила Вінницька міська рада.

Уранці російський безпілотник влучив у житлову п’ятиповерхівку у Вінниці. Удар зруйнував частину будинку: чотири квартири знищені повністю, ще пошкоджені припарковані поруч автомобілі. Відомо про шістьох постраждалих, одну людину доправили до лікарні.

У Вінниці після знеструмлення відновили рух електротранспорту. Трамваї та тролейбуси курсують за графіком вихідного дня — на лінії випустили заплановану кількість машин. Водночас ситуація з електропостачанням у місті залишається складною, а енергетики продовжують стабілізувати мережу.

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