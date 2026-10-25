В Виннице после ночной атаки повреждены дома в двух районах

В результате ночной атаки России в Виннице повреждены жилые дома в двух микрорайонах — Замости и Малых Хуторах. В многоэтажку на Замости попал прямой удар, а в Малых Хуторах дрон полностью разрушил двухэтажный гараж. Погибших нет, двое человек находятся в больнице.

По информации горсовета, в Замости российский удар пришелся на квартиру в многоэтажном доме. К счастью, жительницы квартиры в тот момент не было дома. В результате попадания разрушены панельные перегородки между этажами. На месте продолжается разбор завалов. Строители также обследуют конструкции дома, чтобы оценить повреждения и определить, какие работы необходимо провести для восстановления.

Взрывная волна затронула и соседние здания. Специалисты должны оценить масштабы разрушений и состояние поврежденных конструкций. Еще один район, пострадавший от атаки, — Малые Хутора. Там беспилотник полностью разрушил двухэтажный гараж. Повреждения получили и около десяти соседних жилых домов. В них выбило окна, повреждены крыши и инженерные сети.

По данным городского совета, погибших в результате атаки нет. Двое пострадавших остаются в больнице. Остальным людям медики оказали помощь на месте. Они решили не ехать в больницу. Сейчас на местах попаданий ведутся работы по ликвидации последствий атаки. В Замости специалисты расчищают завалы и проверяют состояние многоэтажки, а поврежденные дома в Малых Хуторах требуют оценки и дальнейшего восстановления. О последствиях атаки сообщил Винницкий городской совет.

Утром российский беспилотник поразил жилой пятиэтажный дом в Виннице. Удар разрушил часть здания: четыре квартиры полностью уничтожены, также повреждены припаркованные рядом автомобили. Известно о шести пострадавших, один человек был доставлен в больницу.

В Виннице после отключения электроэнергии возобновили движение электротранспорта. Трамваи и троллейбусы курсируют по графику выходного дня — на линии выпустили запланированное количество машин. В то же время ситуация с электроснабжением в городе остается сложной, а энергетики продолжают стабилизировать сеть.

Читай нас в