Кількість загиблих у Комишувасі зросла до 42, ще 33 людини шукають під завалами

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У Комишувасі триває четверта доба аварійно-рятувальних робіт. Станом на зараз рятувальники деблокували з-під завалів тіла 42 загиблих людей. Наразі триває ідентифікація невпізнаних тіл.

Водночас під уламками ще можуть перебувати 33 людини. Пошуково-рятувальні заходи продовжуються без зупинки.

Про це повідомляє Національна поліція України.

У Комишувасі людей закликали евакуюватися після обстрілу РФ авіабомбами.

Родини загиблих унаслідок російської атаки на Комишуваху Запорізької області отримають кошти на поховання, а пораненим виплатять грошову допомогу з обласного бюджету. Розмір виплат для однієї постраждалої людини може сягнути 50 тисяч гривень.

Удар по Комишувасі може стати найсмертоноснішою атакою РФ на цивільних – NYT

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